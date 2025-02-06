فرنسا تعلن تسليم أوكرانيا أولى مقاتلات ميراج 2000-5

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الخميس، أن أوكرانيا تسلمت أولى طائرات ميراج المقاتلة من فرنسا.

وقال ليكورنو، عبر موقع "إكس"، إنه تم تسليم الطائرات الميراج بالإضافة إلى الطيارين الأوكرانيين الذين تدربوا على الطائرات في فرنسا.

ولم تكشف وزارة الدفاع الفرنسية، عن عدد الطائرات التي تم تسليمها بالضبط وعدد الطائرات المقاتلة التي تعتزم فرنسا تقديمها إجمالا.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن فرنسا تعتزم منح أوكرانيا ست طائرات من أصل 26 طائرة ميراج 2000-5 التي لدى سلاح الجو الفرنسي، وفق تقرير الميزانية الفرنسية الذي أصدرته الجمعية الوطنية في الخريف.