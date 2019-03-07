مقدونيا الشمالية تعيد تسمية 136 مؤسسة وتحتفظ بالنشيد الوطني دون تغيير

أعلنت حكومة مقدونيا الشمالية أنه سيتم إعادة تسمية 136 مؤسسة تمولها الدولة وتشمل أسمائهم عبارة "مقدونيا" خلال أربعة شهور، بموجب الاتفاق الذي أُبرم مع اليونان المجاورة العام الماضي.

وقال متحدث باسم الحكومة المقدونية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم الأربعاء - إن عبارة "مقدونيا" التي تتضمنها أسماء فريق الأوركسترا الموسيقي، والتليفزيون، ووكالة الأنباء التابعين للدولة ستبدل بعبارة "الوطني أو القومي أو الأهلي".

كما نوهت الشبكة الأوروبية إلى أن "البنك المركزي" في البلاد ، سيصبح "البنك الوطني لجمهورية شمال مقدونيا".

فيما أوضح المتحدث أن النشيد الوطني للبلاد سيبقى دون تغيير مع الاحتفاظ بجميع الإشارات إلى مقدونيا، لإنه يعد جزءًا من التراث القومي للبلاد وثقافتها وسيُعفى من تطبيق الاتفاق، كذلك "المسرح القومي المقدوني" لإنه يعد مؤسسة ثقافية أيضًا.