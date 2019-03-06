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واشنطن تلوح بمزيد من الضغط على مادورو

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 6 مارس 2019 - 2:16 ص | آخر تحديث : الأربعاء 6 مارس 2019 - 2:16 ص

قال المبعوث الأمريكي إلى فنزويلا إليوت أبرامز إن الولايات المتحدة لديها مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية التي ستستخدمها لزيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأضاف أبرامز ، في تصريحات صحفية في واشنطن، الثلاثاء، أن سياسة بلاده هي استخدام "الضغط الدبلوماسي والاقتصادي والمالي" من أجل إحداث "انتقال ديمقراطي سلمي" في فنزويلا.

وشدد على أنه بينما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "جميع الخيارات مطروحة"، لا توجد خطة لعمل عسكري "لا أحد يتحدث عن تحركات عسكرية أمريكية عدا النظام (الفنزويلي) والروس بطبيعة الحال".


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