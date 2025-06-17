جماعة الحوثي تبحث رفع الجاهزية الأمنية لمواجهة تهديدات محتملة من إسرائيل

بحثت جماعة الحوثي، الثلاثاء، رفع الجاهزية الأمنية بالعاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، لمواجهة أي تهديدات محتملة من إسرائيل.

جاء ذلك في اجتماع أمني بصنعاء برئاسة وزير الداخلية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) عبد الكريم الحوثي، بحسب موقع "26 سبتمبر" التابع للجماعة.

وناقش الاجتماع "المستجدات الأمنية، وآليات تطوير وتحديث الأداء في مختلف وحدات ومكونات وزارة الداخلية، ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد الأمني في ظل التحديات الراهنة".

كما استعرض "مستوى تنفيذ خطة الطوارئ الأمنية في صنعاء وباقي المحافظات، ومدى الجاهزية في مواجهة أي تهديدات محتملة، في ظل التصعيد المستمر من قبل قوى العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وتداعياته على الجبهة الداخلية".

وخلال الاجتماع، حث وزير الداخلية الحوثي "على أهمية رفع الجاهزية واليقظة الأمنية، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات، وإفشال المخططات الإجرامية التي تستهدف الأمن والاستقرار".

وأضاف أن "العدو يسعى لإرباك الوضع الداخلي ضمن مخططه لإضعاف محور المقاومة، الذي يخوض معركة الأمة بالنيابة عنها"، في إشارة إلى إسرائيل.

وإضافة إلى الإبادة المتواصلة في غزة، بدأت إسرائيل فجر الجمعة بدعم أمريكي عدوانا واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، فقصفت منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد بسلسلة هجمات بصاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، خلفت حتى فجر الاثنين 24 قتيلا و592 مصابا، وأضرارا مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.

وتعتبر تل أبيب وطهران العاصمة الأخرى العدو الأول لها، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل" عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.