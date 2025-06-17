مكتب الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد ردا على أنباء اغتياله: شائعة ومحض كذب

نفي مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد الأنباء المتداولة عن اغتياله في طهران، ووصفها بأنها شائعة ومحض كذب.



وقال المكتب في بيان مقتضب نقله موقع پارسینه الإخباري الإيراني إن "الشائعة التي انتشرت عبر الإنترنت باطلة ومحض كذب".



وأفاد تليفزيون أذربيجان بمقتل أحمدى نجاد بالرصاص في طهران، بحسب ما أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي لنشرة إخبارية.



وشغل أحمدي نجاد منصب الرئيس لولايتين متتاليتين من العام 2005 إلى العام 2013، في حقبة شهدت توترات مع الغرب خصوصًا بشأن برنامج إيران النووي وتصريحاته النارية ضد إسرائيل.