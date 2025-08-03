قسد تنفي مهاجمتها نقاطا تابعة للجيش السوري

نفت قوات سوريا الديمقراطية بشكل قاطع استهداف نقاط عسكرية تابعة للجيش السوري، محملة "فصائل غير منضبطة في صفوف القوات السورية" مسؤولية التصعيد الأخير ومؤكدة حقها في الدفاع عن النفس.



و جاء في بيان صادر عن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد": "يرفض المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية ما ورد من مزاعم على لسان إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في الحكومة السورية بخصوص تعرض نقاطها لهجوم مزعوم من قبل قواتنا".



وأضاف البيان: "على العكس تماما فإن، فصائل غير منضبطة عاملة ضمن صفوف قوات الحكومة السورية هي من تواصل استفزازاتها واعتداءاتها المتكررة على مناطق التماس في منطقة دير حافر"، مشيرة إلى أن "تلك الفصائل قامت مساء السبت الماضي بقصف مدفعي طال مناطق مأهولة بالسكان بأكثر من عشرة قذائف، دون وجود أي مبرر".

وأكد المركز في بيانه أن "قوات سوريا الديمقراطية استخدمت حقها المشروع في الدفاع عن النفس والرد على مصادر النيران، منتقدا ما وصفه بـ"محاولات وزارة الدفاع قلب الحقائق وتضليل الرأي العام"، وهو ما اعتبرته "لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما أشار البيان إلى أن "قسد تمارس أقصى درجات ضبط النفس تجاه الهجمات والاستفزازات المتكررة، لتلك الفصائل التي واصلت خلال الفترة الماضية حفر الخنادق ونقل المسلحين لتؤكد نواياها في التصعيد".

واختتم المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بيانه بدعوة "الأجهزة المعنية في الحكومة السورية" إلى "تحمّل مسؤولياتها وضبط الفصائل غير المنضبطة العاملة تحت سيطرتها، مع التشديد على أهمية احترام التهدئة في المنطقة".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت متأخر من مساء السبت، أن قوات "قسد" قصفت قرية الكيارية ومحيطها في ريف منبج.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع أن "قوات سوريا الديمقراطية أطلقت صليات صاروخية استهدفت منازل الأهالي بقرية الكيارية ومحيطها في ريف منبج بشكل غير مسؤول ولأسباب مجهولة، مما أدى إلى إصابة 4 من عناصر الجيش و3 مدنيين بجروح متفاوتة".

وأضافت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع أن "قوات الجيش العربي السوري تمكنت الساعة 21:40 من صد عملية تسلل قامت بها قوات قسد على إحدى نقاط انتشار الجيش بريف منبج قرب قرية الكيارية".

وأشارت إلى أن "قوى الجيش تعمل على التعامل مع مصادر النيران التي استهدفت القرى المدنية القريبة من خطوط الانتشار".

جدير بالذكر أن الأسبوع الماضي (ليل الجمعة/السبت) شهد اندلاع اشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على ضفتي نهر الفرات شرق دير الزور، وتحديدا في مناطق الريف الشرقي مثل بلدة القورية ومحيطها.

وذكرت بعض التقارير أن التوترات تصاعدت مؤخرا مع تعزيزات متبادلة من الطرفين في المنطقة، وإغلاق بعض المعابر النهرية في محاولة للحد من التهريب والحركة بين الضفتين.

في حين قال مصدر حكومي سوري في وقت سابق، تعليقا على المفاوضات الجارية مع "قسد"، إن دمشق لم ولن تقبل فرض شروط مسبقة، مشددا على أن الحديث عن رفض تسليم السلاح مرفوض

ومؤخرا، كشفت مصادر في وزارة الدفاع التركية أنه سيتم دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري بحلول نهاية العام الحالي.