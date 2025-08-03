المبعوث الأمريكي الدائم لدى الناتو: ويتكوف سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع

أعلن المبعوث الأمريكي الدائم لدى الناتو ماثيو ويتاكر أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع.



وقال ويتاكر لشبكة "WHO 13 News": "أعلم أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب، سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع وآمل أن يحقق تقدما".



وذكر ترامب يوم أمس الجمعة أن من المقرر أن يزور ويتكوف روسيا خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تنوي فرض رسوم جمركية على روسيا وشركائها التجاريين في حال فشل موسكو في التوصل لاتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا خلال 50 يوما.

وقال ترامب خلال اجتماع مع روته في البيت الأبيض: "نحن مستاؤون للغاية منهم [الجانب الروسي]، وسنفرض رسوما جمركية صارمة للغاية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 50 يوما. سنفرض رسوما جمركية بنسبة 100% تقريبا. يمكن وصفها بأنها ثانوية".

وأضاف ترامب أن واشنطن قررت مواصلة ضخ الأسلحة والمعدات العسكرية إلى نظام كييف إذا دفعت أوروبا ثمنها. وأوضح الرئيس الأمريكي أن حلف الناتو سيشرف على تنسيق هذه العملية.

وسبق أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، لكنها غير ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.