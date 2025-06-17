أمريكا تعلن تشكيل فريق عمل خاص بالشرق الأوسط

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، الثلاثاء، إن الوزارة شكلت فريق عمل خاص بالشرق الأوسط، للمساعدة في تنسيق الدعم المقدم للرعايا، والبعثات الدبلوماسية، والموظفين الأمريكيين في خضم الحرب بين إسرائيل وإيران.

وأضافت بروس خلال حديثها في مؤتمر صحفي أن فريق العمل يهدف إلى المساعدة في ضمان حصول وزارة الخارجية، والمواطنين الأمريكيين على المعلومات التي قد يحتاجون إليها، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ومنذ فجر الجمعة الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات بدون، ما خلف نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.