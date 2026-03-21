قال رودي كينيس، عضو البرلمان الأوروبي عن بلجيكيا، إن زعماء الاتحاد الأوروبي لم يشجبوا ضرب إيران، وراهنوا على انتهاء النزاع في الشرق الأوسط بسرعة خاطفة.



وأشار البرلماني، في حديث لوكالة نوفوستي، إلى أن هؤلاء الزعماء أخطأوا التقدير في نهاية المطاف،: تبين أن إيران كانت مستعدة، وأدى صمت الأوروبيين إلى أزمة.



وأضاف البرلماني: "كان أكبر خطأ ارتكبه القادة الأوروبيون هو عدم رد الفعل من قبلهم على الضربات التي استهدفت إيران، وعدم إدانتها. كان ينبغي عليهم إدانة ما يحدث فورا والتأكيد على أن هذه حرب غير شرعية وما إلى ذلك، لكنهم لم يفعلوا ذلك".

وبحسب قوله، اعتقد زعماء الاتحاد الأوروبي أن النزاع سينتهي في غضون يومين أو ثلاثة، وبعدها ستعود الأمور إلى طبيعتها، لكن إيران كانت مستعدة للمواجهة. وشدد عضو البرلمان الأوروبي أيضا على ضرورة عدم تناسي أن مساحة إيران كبيرة جدا.

وقال: "اكتفى القادة الأوروبيون بالتفرج على ما يحدث. والآن يواجهون مشكلة، لأنه لا أحد في الاتحاد الأوروبي يريد أكياس الجثث".



في 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلاً عن استهدافها أهدافا عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.