البرلمان الألماني يقرر تشديد إجراءات الرقابة الجوية تحرزا من الإرهاب

قرر البرلمان الألماني "بوندستاج" تشديد الرقابة على حركة الطيران، خاصة على الطيارين والطواقم الأرضية على خلفية الهجمات الإرهابية.

وأصدر البرلمان مساء أمس الخميس، قانونا يقضي بحصول سلطات السلامة الجوية مستقبلا على معلومات أمنية من الهيئات الأخرى، كالشرطة الاتحادية وسلطات مكافحة الجريمة من أجل تطبيق هذه الاحتياطات.

لم تكن هذه البيانات متاحة أمام العاملين جوا وبرا في الخطوط الجوية حتى الآن.

وينبغي أن يوافق مجلس الولايات على هذا القانون أيضا قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وقال النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني محمود أوزديمير: "الهدف من القانون هو ألا يسمح بالدخول إلى الطائرات بدءا من عمال النظافة وحتى طاقم الكابينة، ولا إلى المطارات والمؤسسات الجوية، إلا لأشخاص لم يصدر ضدهم عقوبات، وليس عليهم اعتراضات أمنية، أي أشخاص لا خارج دائرة الشكوك، أمناء على القانون".