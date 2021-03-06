الكاظمي وروحاني يدعوان إلى الحكمة والعقلانية في التعامل مع أزمات المنطقة

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دعا العراق وإيران اليوم السبت جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة الى تعزيز الهدوء، واتخاذ مسار الحكمة والعقلانية في التعامل مع الأزمات والتحديات.

وأشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال اتصال هاتفي مساء اليوم السبت مع الرئيس الإيراني حسن روحاني بالتقدم والنمو في العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، فضلا عن أمن المنطقة واستقرارها، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وعبر الطرفان "عن تطابق وجهات النظر، باعتبار الحوار هو السبيل الوحيد والأمثل لحل الصراعات والأزمات في المنطقة".

وذكر البيان أن الرئيس روحاني بارك زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للعراق، كما أشاد بالجهود الحكومية العراقية التي أثمرت عن نجاح هذه الزيارة التاريخية.

وندد الرئيس الإيراني "بكل النشاطات المخلّة بأمن العراق التي ترتكب من بعض الجماعات واستنكار إيران لهذه النشاطات التي لا تخدم مصالح البلدين، ولا استقرار المنطقة وازدهارها وتقدم شعوبها".