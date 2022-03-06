جوتيريش: لابد من وقف القتال في أوكرانيا للسماح للمدنيين بالخروج من مناطق النزاع

دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى وقف القتال في أوكرانيا للسماح للمدنيين بالخروج من مدن ماريوبول وخاركيف وسومي، وتمكين الإمدادات الإنسانية من الوصول إلى من يحتاج إليها.

وقال جوتيريش، في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "من الضروري للغاية وقف القتال في أوكرانيا للسماح بمرور آمن للمدنيين من ماريوبول وخاركيف وسومي، بالإضافة إلى جميع الأماكن الأخرى المحاصرة في النزاع، ولضمان وصول الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة إلى أولئك الذين بقوا".

ومازالت العمليات العسكرية الروسية، التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الأراضي الأوكرانية جارية منذ أكثر من أسبوع، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.