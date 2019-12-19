بلينكن: بايدن طلب من الكونجرس تقديم دعم طارئ ومساعدة إنسانية عاجلة لأوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن حرب روسيا على أوكرانيا تلقي بعبء على الدول الأوروبية المجاورة ومنها مولدوفا، مشددًا على أهمية انضمام المجتمع الدولي لجهود دعم تلك الدول وتقديم يد العون للاجئين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيسة مولدوفا، صباح الأحد، أن المنظمات الدولية، والأمم المتحدة، تقدم خبرتها ومواردها للمساعدة، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بادين، طلب من الكونجرس التصديق على تقديم دعم طارئ ومساعدة إنسانية عاجلة لأوكرانيا.

وأشار إلى أن الدعم الطارئ يساعد على التعامل مع التداعيات الإنسانية للحرب على أوكرانيا والبلدان المجاورة، متابعًا: «نوفر خبرتنا الخاصة للمساعدة بما في ذلك لمولدوفا، ونوفر موارد مالية لتخفيف الأعباء التي تتحملها الدول الأوروبية».

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا اليوم الأحد، يومه الحادي عشر، مع إصرار الرئيس فلاديمير بوتين على قبول شروطه لإنهاء ما يسميه «العمليات العسكرية»، يقابله تنديد من الرئيس الأوكراني زيلينسكي بحلف شمال الأطلسي الناتو؛ بسبب رفضهم جعل سماء أوكرانيا منطقة حظر جوي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس السبت، إنه يتعين على الصين التوسط في محادثات سلام مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا، نظرا إلى أن الدول الغربية لا يمكنها لعب هذا الدور.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير 2203 أهداف عسكرية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية قصفت صباح اليوم الأحد، المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف، بأسلحة عالية الدقة ما أدى إلى إخراجه عن العمل.