رئيس مجموعة تطوير الأعمال والمبيعات بالبنك الزراعي: نستهدف زيادة حصته السوقية بالتركيز على التجزئة المصرفية والتوسع فى القاهرة والمحافظات

فى إطار الاستراتيجية الشاملة للتطوير التى ينتهجها البنك الزراعى المصرى، أعلن البنك انضمام سراج عبدالفتاح، ليتولى مهام رئيس مجموعة تطوير الأعمال والمبيعات بالبنك، فى خطوة تعكس حرص البنك على استقطاب الكوادر والكفاءات المصرفية لتعزيز قدراته التنافسية فى القطاع المصرفى.

من جانبه، أكد سراج عبدالفتاح، رئيس مجموعة تطوير الأعمال والمبيعات، أن البنك الزراعى المصرى يمتلك فرصًا واعدة ليصبح أحد البنوك الرائدة فى كل الخدمات البنكية، وأن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى حجم ونوعية الخدمات التى يقدمها البنك لعملائه من الأفراد والشركات، مؤكدًا أنه سيعمل على إعادة هيكلة كل قنوات البيع، ليصبح البنك هو الأقرب لتلبية احتياجات عملائه وتطلعاتهم، تماشيًا مع استراتيجية البنك، لزيادة قاعدة عملائه وزيادة حصته من السوق المصرفية. خاصة مع توجه البنك للتوسع والانتشار فى القاهرة الكبرى والمحافظات بشكل أكبر.

وأوضح، أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة مع قطاع المنتجات والقطاعات المختلفة بالبنك على ابتكار الحلول والمميزات التى تجعل البنك هو الاختيار الأمثل لعملائه، من خلال مجموعة من الخدمات المتكاملة وفق أعلى معايير الجودة المصرفية، وبإجراءات سريعة لتلبية احتياجات عملاء البنك والعملاء الجدد.

يذكر أن سراج عبدالفتاح، يمتلك خبرة مصرفية تمتد لأكثر من 16 عامًا، حقق خلالها العديد من النجاحات والإنجازات فى مجالات تطوير الأعمال والمبيعات والتجزئة المصرفية، كما اكتسب خبرات متراكمة من خلال تدرجه فى العديد من الوظائف والمناصب القيادية فى عدد من البنوك الكبرى، من بينها بنوك كريدى أجريكول، بلوم مصر، وبنك الاتحاد الوطنى - مصر، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، ومؤخرًا كان يشغل رئيس قطاع المبيعات فى بنك قناة السويس قبل انضمامه إلى البنك الزراعى المصرى.

سراج عبدالفتاح، حاصل على ليسانس الحقوق، وماجستير فى التسويق من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بالإضافة إلى العديد من الشهادات والدراسات العليا، كما تلقى مجموعة من الدورات التدريبية المكثفة، ساهمت فى نجاحه فى قيادة فرق المبيعات وتطوير الأعمال خلال مسيرته المهنية.