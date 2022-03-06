 زيلينسكي يحث مواطنيه على طرد القوات الروسية خارج البلاد - بوابة الشروق
الأحد 6 مارس 2022 3:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد دعوات تنظيم النسل.. برأيك: ما هو عدد الأبناء الملائم للأسرة؟
النتـائـج تصويت

زيلينسكي يحث مواطنيه على طرد القوات الروسية خارج البلاد

د ب أ
نشر في: الأحد 6 مارس 2022 - 2:37 ص | آخر تحديث: الأحد 6 مارس 2022 - 2:53 ص

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطني بلاده إلى طرد القوات الروسية خارج البلاد.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو "يجب علينا أن نخرج .. يجب علينا أن نقاتل كلما أتيحت لنا الفرصة. يجب على الأوكرانيين أن يخرجوا، كما في خيرسون أو بيرديانسك أو ميليتوبول، وأن نُخرج هذا الشر من مدننا".

ونُشرت تقارير خلال الأيام الماضية عن مدن أوكرانية ذكرها زيلينسكي، حيث وقف المواطنون العاديون غير المسلحين في وجه الوحدات الروسية وكان الاحتلال مؤقتا فقط. وقال إنه من المهم أيضا منع إقامة "جمهوريات شعبية" جديدة مثل منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك