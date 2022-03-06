كشف الفنان سامي مغاوي، عن تفاصيل حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه إلى وعكة صحية أدت إلى دخوله المستشفى، وإجرائه عملية جراحية في القدم، مؤكدًا أن حالته الصحية الآن في تحسن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أنه أجرى عملية جراحية في قدمه اليسرى أول أمس الخميس، وخرج من المستشفى أمس، ويتلقى العلاج اللازم داخل منزله، قائلًا: «إنه أجرى عملية جراحية في قدمه اليسرى حيث تم تركيب دعامتين بسبب انسداد شرايين في القدم وهو من مضاعفات مرض السكري».

ووجه سامي مغاوري، رسالة إلى مرضى السكري بتجنب تناول الأطعمة الضارة بهم، مضيفًا: «نظموا مواعيد طعامكم، وابتعدوا عن الانفعال، وتناولوا الأطعمة الصحية».

واستكمل، أنه سيعود إلى العمل الفني في أقرب فرصة ممكنة، قائلًا: «هرتاح يومين كمان، وأبدأ أنزل اتمشى لأنه مفيد في حالة الشرايين».

كان طلب الفنان الشاب كريم مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوي، الدعاء لوالده، الخميس، بعد تعرضه لوعكة صحية، أدت إلى دخوله المستشفى وإجرائه عملية جراحية في القدم.