رفض البابا فرنسيس، اليوم الأحد، تأكيدات روسيا بأنها تنفذ «عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا»، قائلا إن كييف تتعرض لضربات حرب، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال البابا في خطابه الأسبوعي أمام الحشود المتجمعة في ساحة القديس بطرس: «في أوكرانيا تتدفق أنهار الدماء والدموع، هذه ليست عملية عسكرية فحسب، بل هي حرب تؤدي إلى الموت والدمار والبؤس».

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، انفتاح موسكو واستعدادها للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وقال بوتين، خلال الاتصال الهاتفي، إن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير كما هي مخطط لها ووفق جدولها الزمني، لافتًا إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف قبل أن تنهي القوات الأوكرانية القتال، ومستمرة حتى يتم تلبية المطالب الروسية.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا اليوم الأحد، يومه الحادي عشر، مع إصرار الرئيس فلاديمير بوتين على قبول شروطه لإنهاء ما يسميه «العمليات العسكرية»، يقابله تنديد من الرئيس الأوكراني زيلينسكي بحلف شمال الأطلسي الناتو؛ بسبب رفضهم جعل سماء أوكرانيا منطقة حظر جوي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس السبت، إنه يتعين على الصين التوسط في محادثات سلام مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا، نظرا إلى أن الدول الغربية لا يمكنها لعب هذا الدور.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير 2203 أهداف عسكرية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية قصفت صباح اليوم الأحد، المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف، بأسلحة عالية الدقة ما أدى إلى إخراجه عن العمل.