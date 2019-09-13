الكرملين: بينيت أجرى اتصالا مع بوتين بعد زيارته المفاجئة لموسكو أمس

أعلن الكرملين في بيان مساء اليوم الأحد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها لموسكو أمس السبت.



وأضاف الكرملين أن بينيت وبوتين "استأنفا التبادل المفصل لوجهات النظر حول الموقف المتعلق بالعملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا لحماية دونباس".



من جانبه، أكد متحدث باسم بينيت إجراء المحادثة الهاتفية، وقال إن بينيت اتصل أيضا بالمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



يذكر أن بينيت هو أول مسؤول سياسي رفيع المستوى يزور بوتين منذ بدء الحرب على أوكرانيا، وفي أعقاب هذه الزيارة توجه بينيت إلى برلين حيث أجرى مشاورات مع شولتس.



واتصل بينيت اليوم بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لثالث مرة في غضون 24 ساعة. وقال بينيت إنه قام بهذه الرحلات بموافقة كل الأطراف المعنية.