 دبلوماسي تونسي: عدد أفراد جاليتنا على حدود أوكرانيا 90 شخصا وجاري إجلاؤهم - بوابة الشروق
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دبلوماسي تونسي: عدد أفراد جاليتنا على حدود أوكرانيا 90 شخصا وجاري إجلاؤهم

أ ش أ
نشر في: الأحد 6 مارس 2022 - 11:30 م | آخر تحديث: الأحد 6 مارس 2022 - 11:31 م

أكد مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية التونسية محمد الطرابلسي، أن عدد أفراد الجالية التونسية المتواجدة على الحدود الأوكرانية في رومانيا وبولندا بلغ 90 شخصا.

وقال محمد الطرابلسي، في تصريح اليوم الأحد، إن كل الاستعدادات تم استيفاؤها لتنظيم الرحلات للجالية التونسية، موضحا أن وزير الخارجية عثمان الجرندي، يشرف على خلية الأزمة المنعقدة بشكل دائم بالترتيب مع جميع الوزارات المعنية بتونس.

وأضاف أن الجرندي، عقد اجتماعا افتراضيا مع سفاراتنا في بولندا ورومانيا وروسيا من أجل التنسيق المحكم لعملية الإجلاء الرابعة التي ستتم مساء اليوم على متن الناقلة الوطنية، موضحا أنه شدد على ضرورة مواصلة الجهود لتأمين مغادرة بقية أبناء الجالية العالقين ببعض المناطق الأوكرانية بسبب الأوضاع الميدانية، حيث تم تحديد مواقعهم والتواصل معهم.

وأوضح أنه من المتوقع أن تصل الرحلة الجوية التي تم تيسيرها اليوم، عن طريق الخطوط الجوية التونسية، قادمة من المطار الدولي لبوخارست برومانيا والمطار الدولي لكراكو في بولندا، إلى تونس الساعة السادسة من صباح غد الاثنين بتوقيت تونس.

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