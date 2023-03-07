وائل علاء يكشف عن شخصيته في مسلسل رشيد

يواصل الفنان وائل علاء، تصوير مشاهده في مسلسل رشيد، معربا عن سعادته بمشاركته في هذا العمل.

وقال وائل علاء، إنه يجسد دور المهندس ناجي، وهو دور بعيد تماما عن الكوميديا التي اعتاد تقديمها، ومختلف عن ما قدمه من قبل.

يشارك في بطولة مسلسل رشيد عدد من النجوم، أبرزهم محمد ممدوح، ريهام عبدالغفور، تامر نبيل، خالد كمال، حسن العدل، فيما يظهر صلاح عبدالله وهالة صدقي كضيفي شرف، والعمل من إخراج مي ممدوح.

مسلسل رشيد تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على الجريمة، حيث يتهم ممدوح في جريمة قتل خلال العمل، ويعيش قصة حب مع ريهام عبدالغفور، ويتم القبض عليه ليلة زفافه على ريهام، وتقع الأحداث في حقبتين زمنيتين مختلفتين بينهما 15 عامًا.