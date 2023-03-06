مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات

وقع السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز سُبل العمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تسوية النزاعات وبناء السلام وضمان استدامته فضلا عن تفعيل العلاقة بين جهود إحلال السلام والأمن وتحقيق التنمية.

وأوضحت الأمانة العامة، في بيان، أن هذه الخطوة تمثل إرساءاً لمفهوم التعاون الحقيقي بين الجانبين من خلال البرامج المشتركة والمشاورات المنتظمة والدورات التدريبية، بما يعزز أوجه الاستفادة في المجالات المتخصصة لكليهما.

وقد اتفق الطرفان على تنظيم عدد من الندوات وكذلك ورش العمل لتحقيق الأهداف والغايات والنتائج المرجوة، ويمتد التعاون ليشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تسوية النزاعات وتعزيز قدرات الحوار والتفاوض والوساطة، الموضوعات المتصلة ببناء القدرات في مجال حفظ وبناء السلام، قضايا المرأة والسلم والأمن، التهديدات العابرة للحدود فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، الوقاية من التشدد والتطرف المؤدي إلى الإرهاب، وتغير المناخ.

ويتزامن التوقيع على المذكرة مع تولي مصر رئاسة الدورة الـ159 لمجلس الجامعة علي المستوي الوزاري، وكما يأتي في إطار البناء على أنشطة تعاون سابقة شملت أول تدريب حضوريا لشبكة العربية للنساء وسيطات السلام في نوفمبر 2021.

يذكر أن مركز القاهرة الدولي هو المركز المدني الوحيد للتدريب في على حفظ السلام في العالم العربي فضلا عن أن ولايته تشمل مجال بناء السلام ويتمتع بالقدرة على تنفيذ أنشطته باللغة العربية.

كما يضطلع مركز القاهرة الدولي بمهام سكرتارية الرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام IAPTC وبمهام سكرتارية منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وقد تم اختياره لرئاسة الشبكة الأفريقية لمراكز السلم والأمن NETT4PEACE التي أطلقها موخراً الاتحاد الأفريقي.