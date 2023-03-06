حزب الله يعلن دعمه ترشيح سليمان فرنجية لانتخابات الرئاسة اللبنانية

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إنه يدعم ترشيح سليمان فرنجية لانتخابات الرئاسة اللبنانية، مؤكدًا عدم قبوله فرض الخارج على لبنان رئيسا للجمهورية.

وأضاف في تصريحات نشرها موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الاثنين: «نريد جديًا انتخاب رئيس بشكل قاطع ولا نريد الفراغ وهذه المصلحة الوطنية الأكيدة، ولا نقبل أن يفرض الخارج على لبنان رئيساً للجمهورية ولا نسمح أن يفرض أي فيتو من الخارج على أي مرشح للرئاسة».

وأكمل: «نقبل المساعدة لتقريب وجهات النظر، وبالنسبة لأصدقائنا إيران وسوريا لم تتدخلا ولن تتدخلا أبداً في الملف الرئاسي.. في الملف الرئاسي قرارنا كاملاً بأيدينا فنختار ونرشح من نريد ولا ننتظر الخارج ولا نراهن على أوضاع إقليمية».

وأردف: «نعمل في الليل والنهار ليكون الانتخاب غداً ولا ننتظر تسويات وأقول للبنانيين لا تنتظروا تسويات، ولا علاقة للملف النووي الإيراني بأي شيء في المنطقة لا انتخابات الرئاسة في لبنان ولا غيرها».

وأوضح: «نقول تعالوا لنعطي الاستحقاق الرئاسي البعد الداخلي كاملا، في نقطة تعطيل النصاب نحن في السابق اتهمنا بتعطيل النصاب، واليوم نسمع من قادة كتل نيابية ونخب سياسية بأنه في حال كان المرشح الرئاسي من محور الممانعة سنعطل الجلسة».

واقترح بأن يسمي كل طرف مرشحه للرئاسة، والذهاب إلى مجلس النواب، ثم انتخاب الرئيس مباشرة لو حضر النصاب، معقبًا: «ليس هناك شيء اسمه مرشح حزب الله، وهدف هذه التسمية هو القضاء على الشخص الذي ندعمه، بالنسبة لنا ليس لدينا شيء اسمه مرشح حزب الله ما لدينا نحن هو مرشح يدعمه حزب الله».

وذكر أنه أفصح عن المواصفات التي يريدها حزب الله في الرئيس، خلال جلسة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، متابعًا: «قلت لباسيل إن حزب الله يرى فيك شخصيا والوزير السابق سليمان فرنجية مرشحين للرئاسة، وأضفت لباسيل أنه بسبب عدم ترشحه فإن الخيار قد يذهب لفرنجية، واتفقنا بعد النقاش مع النائب باسيل أنه للبحث صلة».

واختتم: «عندما نسمي شخصية للرئاسة فإنه التزام جدي فلا نناور ولا نغير مرشحنا في المستقبل، والمرشح الذي يدعمه حزب الله في الانتخابات الرئاسية ونعتبر أن المواصفات تنطبق عليه هو الوزير سليمان فرنجية».