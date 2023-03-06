استطلاع: شعبية الرئيس الكوري الجنوبي تتخطى 40% للأسبوع الثالث على التوالي

خلص استطلاع اليوم الاثنين، إلى أن نسبة شعبية الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول تخطت 40% للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل جهوده للتعامل مع المسائل الاقتصادية والمتعلقة بمعيشة المواطنين.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن الاستطلاع الذي شمل 2006 أشخاص، وأجرته مؤسسة ريالميتر من يوم الاثنين حتى الجمعة الأسبوع الماضي، أظهر ارتفاع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي بواقع 2.5 نقطة مئوية لتصل إلى 42.9%.



وتراجع معدل عدم الرضا عن الرئيس بواقع 3.8 نقطة مئوية ليصل إلى 53.2%.



وأرجعت مؤسسة ريال ميتر ارتفاع شعبية يون إلى تركيز السياسة مؤخرا على التعامل مع القضايا الاقتصادية والمتعلقة بالمعيشة في أعقاب الغضب الشعبي بشأن ارتفاع معدلات الفائدة وارتفاع التضخم والمخاوف بشأن الصعوبات الاقتصادية العالمية.