العراق: وزيرة الخارجية الألمانية تزور بغداد غدا الثلاثاء

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تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، يوم غد الثلاثاء، زيارة رسمية إلى العراق.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيجتمع ظهر يوم غد الثلاثاء، بوزيرة الخارجية الألمانية وسيعقد الجانبان مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء جولة المباحثات الرسمية.

كما ستلتقي الوزيرة الألمانية كلا من رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان وستزور إقليم كردستان ومناطق متفرقة من البلاد.

وزار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ألمانيا الشهر الماضي للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

واجتمع السوداني مع الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية للطاقة کرستيان بروخ.