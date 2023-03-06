رئيس الوزراء العراقي: نتطلع إلى مزيد من التعاون مع اليونسكو

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، بأن العراق يسعى إلى المزيد من التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، في ملفات متعددة من بينها ملف النازحين ومخيماتهم والمساعدة في تأهيلهم، وتوفير فرص التعليم لهم وصيانة المواقع الأثرية التي تعرّضت للتخريب على يد عصابات "داعش"، وبناء القدرات البشرية، وتطوير المناهج الدراسية، وغيرها الكثير من ملفات التعاون.

وثمّن "السوداني"، خلال استقباله اليوم الإثنين، المديرة العامة للمنظمة، أودري أزولاي والوفد المرافق لها "جهود المنظمة ومبادراتها في العراق" استكمالًا لما جرى بحثه مع أزولاي خلال الزيارة الأخيرة له إلى باريس، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وقال إن "العراق يتطلع إلى تعزيز دعم المنظمة الدولية لجهوده في مجال استعادة الآثار العراقية المسروقة والتقييم العالي لجهود المنظمة في إدراج العديد من ملفات التراث المادي والطبيعي العراقي في قائمة التراث العالمي".

من جانبها أكدت أزولاي انفتاح المنظمة الدولية على كل أشكال التعاون الثقافي والعلمي والتراثي مع العراق، وتوافر الرغبة بتقديم الدعم في مسألة تحديث المناهج وجعلها موازية للمعايير الدولية.

ووصفت التعاون مع العراق بأنه "مستمر وأن زيارتها تأتي من أجل تحديد الأولويات ووضع الخطط الكفيلة بتطوير العمل المشترك".

وكشفت عن استعداد المنظمة لإرسال فريق مختص لدعم العراق في مجال إدارة المياه ضمن البرنامج الهيدرولوجي دولي المهتم بشؤون المياه.