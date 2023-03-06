منافسة شرسة بين أبطال العالم والأولمبياد بكأس العالم للخماسي الحديث 

يجتمع أكثر من 150 رياضيًا من أبطال الخماسي الحديث على ضفاف نهر النيل للمشاركة بالبطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم لعام 2023 ، والتي تستضيفها مصر على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال الفترة من7 إلى 12 مارس الجاري . تلك البطولة التي تعد بداية رحلة ستأخذ العديد من الابطال إلى أنقرة بتركيا مطلع يونيو القادم حيث نهائي سلسلة كأس العالم للعام الجاري ، في طريقهم للوجهة النهائية العام القادم ألا وهي أوليمبياد باريس 2024.

وبالرغم كون البطولة الافتتاحية ليست بطولة تأهيلية مباشرة لأوليمبياد باريس إلا أن النقاط التي سيجمعها الابطال خلال تلك السلسلة وحتى صيف عام 2024 هي خطوات على طريق حلم المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الـ 33 "باريس 2024".

وكما قال الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي الخماسي الحديث :- "بالنسبة للعديد من الرياضيين ، يبدأ الطريق إلى باريس من هنا!"

وعن المنافسة نبدأ بمصر الدولة المضيفة والتي تستطيع المنافسة بفريق يقوده الشقيقان أحمد ومحمد الجندي . فبعد أن غاب أحمد الجندي عن سلسلة كأس العالم الموسم الماضي بسبب الإصابة ، يتنافس الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 ضد شقيقه الأصغر محمد الجندي صاحب فضية بطولة العالم للكبار 2022 والذي توج بميداليته العالمية الأولى العام الماضي ليكون أحد أبرز منافسي شقيقه.

وعن المنتخب الفرنسي فـباريس 2024 تعني كل شيء بالنسبة لهم ، لذا فهم يشاركون في كأس العالم بالقاهرة بفريق عالمي يضم إيلودي كلوفيل الحاصلة على الميدالية الفضية في أولمبياد ريو 2016 والفائزة بنهائي كأس العالم 2022 ، وماري اوتيزا بطلة أوروبا السابقة والفائزة بكأس العالم مرتين ، وفالنتين بيلود بطل العالم مرتين ، و فالنتين براديس الفائز بنهائي كأس العالم ثلاث مرات ، وكريستوف بات الذي فاز هنا في القاهرة عامي 2018 و 2022 ،

على صعيد السيدات شهد الموسم الماضي منافسة ملحوظة بين المجرية ميشيل جولياس المصنفة رقم 1 عالميًا ، و الإيطالية إيلينا ميكيلي المصنفة رقم 2 عالميًا ، والتي كانت لها الكلمة الأخيرة عندما أصبحت بطلة العالم في الإسكندرية بمصر في يوليو الماضي.

ومن المؤكد أن المنافسة ستكون قوية في وجود المنتخب البريطاني بقيادة المصنفة رقم 4 عالميًا جيسيكا فارلي والمصنفة رقم 7 عالميًا أوليفيا جرين . كما تشتعل المنافسة في ظل مواصلة البولندية أوكتافيا نوفاكا صاحبة برونزية أوليمبياد ريو 2016 عودتها ، ويتوقع ظهور منافسات أخريات من أوروبا وكوريا واليابان والمكسيك.

وعلى صعيد الرجال ستكون المنافسة شرسة للغاية ، في وجود الثنائي المجري كسابا بوهم وبالازس سزيب ، مدعومين من قبل الأسطوري آدم ماروسي ، وزملائه في جمهورية التشيك مارتن فلاتش ويان كوف.

كما أن هناك عودة مرحب بها للحاصل على الميدالية الفضية في ريو 2016 بافلو تيموشينكو ، الذي يظهر لأول مرة على المستوى العالمي منذ طوكيو 2020 كجزء من فريق أوكرانيا المكون من سبعة لاعبين.

وتُظهر الولايات المتحدة عزمها على البناء نحو لوس أنجلوس 2028 من خلال إرسال ثمانية رياضيين إلى افتتاح الموسم .

وتتجلى فكرة نشر الخماسي الحديث في جميع دول العالم من خلال وجود رياضيين من بوركينا فاسو والهند وتايلاند وأوغندا .

وتقام بطولات الموسم الجاري بنفس النظام الذي تم تفعيله في العام الماضي 2022 ، الذي يقضي أن تقام المنافسات في مدة 90 دقيقة ، ويعد التغيير الوحيد في الموسم الجاري عن الموسم الماضي هو تأهل أول 18 متسابقا من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي ، وتأهل أول 9 من كل مجموعة في الدور نصف النهائي إلى النهائي ، حيث يتكون نصف النهائي من 36 لاعبا و36 لاعبة ، وكان التأهيل في الموسم الماضي يعتمد على تأهل أول سبعة من كل مجموعة تلقائيا للدور التالي ويكتمل عدد المتأهلين بالافضل أرقاما وهو ما تم تغييره في العام الجاري.