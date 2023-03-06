المسرح المتنقل يكتشف المواهب بقرية الإبراهيمية البحرية بدمياط

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، جولة جديدة لفعاليات المسرح المتنقل، وصل فيها إلى قرية الإبراهيمية البحرية بدمياط؛ لتقديم عروض وفعاليات ثقافية وفنية خلال الفترة من 4 إلى 13 مارس الحالي، وذلك ضمن الجهود المتواصلة في الوصول بالمنتج الثقافي للقرى والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية، ومن خلال برنامج ثري لفرع ثقافة دمياط برئاسة دكتور فادي سلامة التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله.

واستقبلت الإبراهيمية البحرية أولى فعاليات المسرح المتنقل، وعلى مدار يومي السبت والأحد عقد فيها مجموعة من الأنشطة، ومنها محاضرة بعنوان "الوقاية خير من العلاج" للزائرة الصحية منى محمد عثمان، ضم اللقاء عدة نقاط منها غسل اليدين، النظافة والطهارة، التغذية السليمة، الرياضة، الاستخدام الصحيح للأدوية، وشددت على ضرورة عدم استخدام المسكنات إلا بأمر الطبيب.

وضمت الفعالية بيومها الأول فقرات لاكتشاف المواهب منها جماعية مع كلً من مريم أبو العلا، ومنة السيد، وفاطمة الغراز، وتقى عبدالله، ومريم عيد، وأميرة زغلول، بأغنية متشلش الهم، كما ضم الغناء الفردي الموهبة جومانا عماد، بالإضافة إلى فقرة الشعر لكل من مريم محمود وروضة صلاح، وبالإنشاد الديني شاركت الموهبة يوسف الشحات.

وفي ثاني أيام الفعاليات شارك الشاعر أحمد خميس غلوش مع جماهير القرية بالأمسية الشعرية بقصيدتي مليون فدائي، نبض أمي، وأقيمت ورشة فنية للرسم على الوجه تدريب عطيات الإمام.

واختتمت فرقة الهواة بقصر ثقافة دمياط بقيادة الفنان توفيق فودة مصاحبا لآلة الأورج بعدد من الفقرات الفنية بمشاركة المطربين مصطفى عصام بأغنيات أما براوة، وعلي رمش عيونها، ومصطفى إبراهيم، وأغنيات لجل النبي، ومولانا صلي على حبيبنا النبي، وشاركت جميلة فوزي أيضا بأغنيات عنابي يا عنابي، وقمر سيدنا النبي قمر، وقدمت الفرقة غناء جماعي لأغنية يا أغلي اسم في الوجود.