قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن أيام تفصلنا عن الاحتفال بيوم الشهيد، وأننا فيه نستعيد تضحيات أبطال مصر المخلصين في حرب الاستنزاف التي ردت الكرامة لمصر، وأعطت الأمل ومهدت لحرب النصر والكرامة والتحرير في أكتوبر 73، لاشك أن احتفالنا بهذه الذكرى يؤكد أن مصر لم ولن تنسى فضل أبنائها البواسل.

جاء ذلك خلال افتتاح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، حيث قال رئيس المجلس: تضحيات أبناء مصر جاء من أجل استقرار مصر وأهلها، نقول لهم ولكل من سار على خطاهم، أن مصر الوفية لن تنساكم وستظل تذكركم وتفخر بكم، وأتقدم باسمي واسمكم بأسمى آيات الرحمة والغفران، وأقدم التحية لأسرهم وذويهم اللذين تحملوا آلام الفراق من أجل أمن وأمان هذا الشعب العظيم.

وكان قبلها قد افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة طلب مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر وأيضا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.

وأكدت النائبة، في طلب المناقشة العامة، حرص القيادة السياسية على رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم، معتبرة إياهم جزءا محوريا من عملية التنمية التي يشهدها الوطن في ظل الجمهورية الجديدة، وقادرون على إحداث فارق بما ينقلونه من خبرات ومعرفة وترويج للفرص المختلفة داخل مصر، في مجالات متنوعة.

وتسائلت عضو مجلس الشيوخ، عن فاعلية آليات وزارة الهجرة، في التواصل مع المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم، بمشاركة من عدة وزارات ومؤسسات معنيـة بخدمة المصريين بالخارج، لتحقيـق استراتيجية الجمهورية الجديدة في خدمة المصريين بالخارج، ومنهـا طرق مختلفة للتواصل معهم سواء بشكل مباشر، أو عن طريق الوسائط الافتراضية.