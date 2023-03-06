محكمة باكستانية ترفض التماسا لعمران خان بإلغاء أمر الاعتقال الصادر ضده

رفضت محكمة باكستانية التماسا تقدم به زعيم المعارضة، عمران خان، بإلغاء أمر الاعتقال الصادر ضده، وذلك في أحدث تطور في القضية القانونية التي أثارت توترات سياسية في الدولة التي تكافح من أجل تعزيز الموارد المالية وتجنب التخلف عن السداد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، عن أزهر صديقي، محامي الدفاع عن خان القول، إن رئيس الوزراء السابق قدم طلبا صباح اليوم الاثنين، إلى المحاكم الأقل درجة في لاهور وإسلام آباد، لتعليق أمر الاعتقال.

وقالت المحكمة الادنى درجة في إسلام آباد، إنها رفضت الالتماس، لأن خان لم يمثل أمام المحكمة، أثناء الاستماع إلى التماسه.

فيما قال جوهر علي خان، وهو أحد محاميي خان (70 عاما)، إن الاخير يعتزم الطعن أمام المحكمة العليا في إسلام آباد، بينما لا يزال الحكم الخاص بمحكمة لاهور معلقا.