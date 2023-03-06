شمال سيناء: مشروعات الخطة الاستثمارية الماضية حصلت على حافز من التخطيط بـ41 مليون جنيه

قال سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أسامة الغندور، إن المحافظة حصلت على 41 مليون جنيه كحافز تميز من وزارة التخطيط، لحصولها على تقييم 100% في الخطة الاستثمارية الماضية.

وأكد السكرتير العام، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين، أن مشروعات الخطة الاستثمارية والوحدات التابعة والجهات المركزية بالمحافظة تسير وفق المخطط الزمني المحدد لها بناء على توجيهات محافظ شمال سيناء، الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة.

وأشار الغندور إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي بلغ مليارا و982 مليونا و117 ألف جنيه، وأنه بعد حصول المحافظة على حافز التميز أصبح إجمالي الخطة الاستثمارية 2 مليار و23 مليونا و117 ألف جنيه.

من جانبه، أضاف ممثل الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة المشروعات بوزارة التنمية المحلية، المهندس محمد مسلم، أنه قام على رأس لجنة من الوزارة بتفقد المشروعات المنفذة في مختلف مدن المحافظة لمدة 5 أيام متتالية، والوقوف على المشروعات المتعثرة لتذليل العقبات.

بدورها، أكدت مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، صبحية أبوالفتوح، توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على الديوان العام ومجالس المدن المختلفة، بواقع مبلغ 1.844 مليار جنيه لمشروعات الطرق، ومبلغ 63 مليون جنيه لمشروعات تدعيم الوحدات المحلية، ومبلغ 57.75 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء، ومبلغ 18.4 مليون جنيه لمشروعات المرور والحماية المدنية