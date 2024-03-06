اتصالات النواب: بنها أولى الجامعات التي تنفذ مبادرة التوعية من مخاطر الابتزاز الإلكتروني

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن ترحيب عدد من رؤساء ‏الجامعات، مثل جامعة بنها، بطرح مبادرة التوعية من مخاطر الابتزاز الإلكتروني بعد حادثة طالبة العريش نيرة صلاح‎.‎

وقال خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة‎ «CBC» ‎مساء الثلاثاء، إن مثل هذه ‏المبادرة أصبحت تمثل ضرورة قصوى في ظل التطور التكنولوجي الهائل وما يترتب عليه من سلبيات، لا سيما في ‏ظل تخوف الفتيات من مواجهة الأسرة والأهل بهذا الموضوع.‏

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى التحذير فتيات الجامعات من مخاطر الابتزاز الإلكتروني من خلال إرسال رسائل ‏طمأنينة بعقد الندوات واللقاءات داخل الجامعات.‏

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ونوه أن جامعة بنها تعد أولى الجامعات المصرية التي ستنفذ الندوات والمبادرات الأسبوع المقبل، وذلك باستضافة ‏متخصصين وخبراء في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، موضحا أن: «بعض الفتيات قد ترتبكن عندما يتعرضن ‏للابتزاز الإلكتروني ولا يملكن الرؤية، وكيفية الذهاب إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات».‏