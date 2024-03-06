اتصالات النواب: بنها أولى الجامعات التي تنفذ مبادرة التوعية من مخاطر الابتزاز الإلكتروني

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن ترحيب عدد من رؤساء الجامعات، مثل جامعة بنها، بطرح مبادرة التوعية من مخاطر الابتزاز الإلكتروني بعد حادثة طالبة العريش نيرة صلاح.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، إن مثل هذه المبادرة أصبحت تمثل ضرورة قصوى في ظل التطور التكنولوجي الهائل وما يترتب عليه من سلبيات، لا سيما في ظل تخوف الفتيات من مواجهة الأسرة والأهل بهذا الموضوع.
وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى التحذير فتيات الجامعات من مخاطر الابتزاز الإلكتروني من خلال إرسال رسائل طمأنينة بعقد الندوات واللقاءات داخل الجامعات.
ونوه أن جامعة بنها تعد أولى الجامعات المصرية التي ستنفذ الندوات والمبادرات الأسبوع المقبل، وذلك باستضافة متخصصين وخبراء في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، موضحا أن: «بعض الفتيات قد ترتبكن عندما يتعرضن للابتزاز الإلكتروني ولا يملكن الرؤية، وكيفية الذهاب إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات».