خارجية فلسطين: 500 ألف مواطن يتعرضون لأبشع أشكال الإبادة شمال غزة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن «ما يزيد على 500 ألف مواطن يعيشون في شمال قطاع غزة ما زالوا يتعرضون لأبشع أشكال الإبادة الجماعية».

وأوضحت في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن المواطنين في شمال القطاع يتعرضون للقتل بالقصف والتدمير، والموت بالمجاعة، وحرب الفوضى التي تفرضها قوات الاحتلال على حياتهم في محاولة لضرب ما تبقّى من النسيج الاجتماعي في صفوف المدنيين، ولدفعهم إلى النزوح باتجاه وسط وجنوب القطاع ليواجهوا المصير نفسه.

وحذرت الوزارة، من مخططات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى فرض أجندتها على المجتمع الدولي، من خلال تعميق الكارثة الإنسانية ومنع إدخال المساعدات خاصة إلى شمال القطاع، وهجومها المتعمد على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومحاولة إضعافها وضرب شرعيتها بطرق وأشكال مختلفة، وفي مقدمتها تكريس الاحتلال لقطاع غزة بحجج أمنية واهية وفصله عن الضفة لضرب مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 18 شهيدًا.

ونوه في تصريحات نشرتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأربعاء، أن المجاعة شمال غزة وصلت مستويات قاتلة، وخاصة للأطفال والحوامل والمرضى المزمنين.

وحذر من أن «المجاعة تتعمق وستحصد آلاف المواطنين؛ إذا لم يتم وقف العدوان والدخول الفوري للمساعدات الإنسانية والطبية»، قائلًا إن «الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب مجازر مروعة ومتتالية ضد آلاف البطون الجائعة شمال غزة».

وطالب المجتمع الدولي باستخدام كل أدوات الضغط لضمان الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، مناشدًا الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية، خاصة في شمال غزة.