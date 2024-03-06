أوكرانيا تغلق الباب أمام نقل الغاز الروسي إلى أوروبا

استبعد وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، توقيع أي اتفاقيات تجارية تسمح للغاز الطبيعي الروسي بمواصلة التدفق عبر أوكرانيا بعد انقضاء فترة العمل باتفاق العبور الحالي في نهاية هذا العام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا أعلنا في السابق أنهما لن يعيدا التفاوض بشأن العقد الحالي، لكن بعض المشاركين في السوق متفائلون بشأن إمكانية إبرام صفقات خاصة لنقل الوقود إلى السوق التجاري في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوكالة، إن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو بدا أنه يستبعد هذا الخيار أمس الثلاثاء. ونقلت عنه قوله في مقابلة بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: "لا أرى إمكانية لهذا الخيار، ولا توجد أي حلول ممكنة على الطاولة."

وكانت روسيا قد أوقفت معظم إمداداتها عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا في أعقاب غزوها لأوكرانيا لكن بعض التدفقات استمرت عبر أوكرانيا بكميات أقل من المتعاقد عليه.

وتغطي هذه الإمدادات غالبية الطلب في دول منها النمسا والمجر وسلوفاكيا.

وقال جالوشينكو: "إننا مستعدون لوقف هذا التدفق"، مضيفًا: "إذا قال شخص ما إنها مسألة حاسمة للبقاء على قيد الحياة خلال فصل الشتاء، وأنها مسألة أمن إمدادات، فهذا موقف واحد، لكنني لا أتفق مع هذا الوضع."