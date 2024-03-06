بريطانيا تعتزم تقديم 800 مليون جنيه إسترليني لدعم مشروعات طاقة الرياح البحرية

تعتزم بريطانيا تقديم دعم قياسي بقيمة 800 مليون جنيه إسترليني لمزارع طاقة الرياح البحرية التي تعتزم طرحها في مزايدة جديدة بعد فشل مزيدة العام الماضي في جذب المستثمرين لها.

وبحسب بيان الميزانية التي أعلنها وزير الخزانة جيرمي هانت، اليوم الأربعاء، فإن الحكومة رصدت أكثر من مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) لدعم مشروعات الطاقة المتجددة منها 800 مليون جنيه إسترليني للمشروعات الجديدة لطاقة الرياح البحرية، ويزيد إجمالي دعم مشروعات الطاقة المتجددة عن أي حزم دعم مماثل سابقة بثلاث مرات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن المبلغ القياسي للدعم يمثل أحدث إشارة إلى أن الحكومات تدرك الحاجة لتقديم مزيد من الدعم لصناعة الطاقة المتجددة التي تعتقد الحكومات أنها مهمة لتحقيق مستهدفات مكافحة التغير المناخي.

وعانت شركات طاقة الرياح البحرية، ومنها أورستيد في السنوات الأخيرة من ارتفاع أسعار الفائدة ومشكلات سلاسل الإمداد مما أدى إلى إلغاء العديد من المشروعات في بريطانيا والولايات المتحدة.

وتقود بريطانيا العالم في دعم مشروعات طاقة الرياح البحرية بهدف المساعدة في زيادة حجم هذه الصناعة خفض نفقاتها.

وتخطط البلاد لزيادة القدرة الإنتاجية لقطاع طاقة الرياح البحرية بمقدار المثلين بنهاية العقد الحالي لخفض الانبعاثات الكربونية وزيادة أمن إمدادات الطاقة.

في الوقت نفسه يأتي هذا الهدف في الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف إنتاج طاقة الرياح وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء بالنسبة للمستهلكين.

وفي ضوء هذه النفقات إلى جانب توقعات الحكومة بانخفاض أسعار الكهرباء خلال السنوات المقبلة فإن مشروعين فقط يمكن أن ينجحا في هذه الظروف، وذلك وفقا لحجم هذه المشروعات.

وتقول شركة بارينجا للاستشارات إن كمية الكهرباء التي يمكن أن تؤمنها بريطانيا من خلال الزيادة القادمة ستتوقف على مدى قوة عروض الشركات.

وإذا نجحت المزايدة مع بيع الكهرباء بسعر 60 جنيه إسترليني لكل ميجاوات/ساعة، ستضمن الحكومة إضافة حوالي 4 جيجاوات كهرباء من مزارع الرياح البحرية الجديدة.