محكمة روسية تحكم على جندي أمريكي سابق بالسجن 5 سنوات

أدانت محكمة روسية مواطنا أمريكيا بتهمة نقل أسلحة بشكل غير قانوني، حسبما قال مسؤولون قضائيون اليوم الاثنين.

وقال المركز الصحفي لمحاكم كراسنودار الإقليمية في بيان إن المحكمة في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود قضت بسجن تشاك زيمرمان (58 عاما) خمس سنوات بعد العثور على سلاح ناري على يخته في يونيو. وقال البيان إن السلطات الروسية عثرت على السلاح أثناء تفتيش اليخت لدى وصوله إلى سوتشي.

وذكر أحد المواقع الإلكترونية التي تم إنشاؤها لدعم زيمرمان إنه من المحاربين القدماء في البحرية الأمريكية، وأب لطفلين وكهربائي. وقد رفضت عائلته التهم الموجهة إليه ووصفتها بأنها "ترتيب" لتبادل أسرى في المستقبل.

وأظهرت سجلات المحكمة التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس أن زيمرمان أدين في أكتوبر، وأيدت محكمة كراسنودار الإقليمية حكم محكمة سوتشي بعد شهرين.

وقال زيمرمان للمحكمة إنه سافر إلى روسيا للقاء امرأة كان قد تواصل معها في وقت سابق عبر الإنترنت، وأنه كان يحمل مسدسا للدفاع عن النفس، دون علمه بالقوانين الروسية، وفقا لبيان الخدمة الصحفية للمحكمة. وقال البيان إنه اعترف بالذنب بشكل كامل.