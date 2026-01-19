قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي يُعقد في مصر يومي 19 و20 يناير، جاءت «نيرة وأصابت أهدافها بدقة».

وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «TEN»، أن الرئيس السيسي قدم كعادته الرعاية الكريمة والعناية بالمشاركين في المؤتمرات الدولية التي تنظمها المؤسسات الدينية في مصر، موضحًا أن الرسائل كانت «واضحة للغاية» وتتعلق بحسن استيعاب الرسالة والوحي الإلهي، الذي جاء لعمران الأرض ولراحة الإنسان لا لشقاء الإنسان.

ولفت إلى دعوة الرئيس السيسي لتضافر الجهود بين كل الناس من كل أنحاء العالم ومختلف الثقافات والأديان لمكافحة التطرف بكل أشكاله الدينية واللادينية، وحتى مظاهر التطرف الحديثة المتمثلة في «سطوة الآلة على الإنسان» أو استتباع الذكاء الاصطناعي للإنسان بعد أن صنعه.

وكشف عن إصدار «وثيقة القاهرة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي» غدًا، مشددًا على أنها وثيقة متفردة وبناءة يمكن البناء عليها على مستوى إنساني، وليس فقط مصريًا أو عربيًا أو إسلاميًا، لتكون منطلقًا وبداية رائدة تجمع بين الأصالة ومواكبة الجديد.

ونوه إلى إطلاق «منصة الأوقاف الرقمية الجديدة» التي تُعد من أكبر المنصات الدينية عالميًا، وجارٍ ترجمة أبواب ضخمة فيها، مشيرًا إلى إطلاق آلية للدردشة «شات بوت» خاصة بالوزارة خلال عام، يتم تغذيتها حاليًا بمحتوى فكري آمن لمواكبة التكنولوجيا وإشباع نهم الشباب دون تضليل أو تزييف للوعي والتاريخ.