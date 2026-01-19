قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشيوخ، إن الحزب الذي يرأسه يحتفل في 25 يناير من كل عام بعيد الشرطة، في إشارة إلى أنه لا يحتفل بذكرى ثورة 25 يناير.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الاثنين، أنه لم يتحدث عن ثورة يناير في مجلس الشيوخ، لكنه تناول فقط الاحتفال بعيد الشرطة وأبرز تضحيات رجالها على مدار تاريخها الطويل منذ 25 يناير 1952، حيث قدمت العديد من الشهداء في مواجهة الاحتلال الإنجليزي.

وأشار إلى أن الشرطة المصرية انفردت عن جميع أجهزة الشرطة في العالم باشتباكها مع الإرهاب المسلح، على الرغم من أنها شرطة مدنية.

ولفت الشهابي، إلى أنه كان عضوًا بمجلس الشورى وقت حكم الإخوان وزعيمًا للمعارضة، وواجه هذا التيار بشكل كبير، موضحًا أن ما نُسب إليه من تصريحات بأن «دور لجنة الخمسين في صياغة الدستور كان بتوجيه أمريكي» هو تصريح أدلى به وقت تلك الأحداث ولم يدلِ به حاليًّا أمام مجلس الشيوخ.

ونوه إلى أن حديثه في هذا الإطار كان محددًا وتضمن الإشارة إلى أن الكثير من الوطنيين المصريين لم يشاركوا في هذه اللجنة، موضحًا أنه كان زعيم المعارضة في مجلس الشورى وقت حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، وكذلك وقت حكم الإخوان.

ووصف أداءه البرلماني في ذلك الوقت بأنه "أبلى البلاء الحسن"، وأن هناك مقاطع مصورة تشهد له بذلك، غير أنه استُبعد رغم ذلك من لجنة الخمسين، وأرجع هذا الاستبعاد إلى أنه كان ضد الولايات المتحدة.

وتابع: «لجنة الخمسين عندما تضع مدة رئيس الجمهورية 4 سنوات تشبهًا بأمريكا.. هو إحنا عندنا نظام حكم أمريكي؟.. هل ينفع مدة 4 سنوات للرئاسة في مصر».

وأوضح أنه كان حذر من الفوضى الخلاقة أمام مجلس الشورى وفي مقابلات تلفزيونية قبل 25 يناير 2011، معتبرًا أن ما حدث في ذلك اليوم كان مخططًا أمريكيًّا أُعد منذ عشرات السنوات وتم تنفيذه في الشرق الأوسط بمساعدة جماعة الإخوان.

https://www.facebook.com/reel/1216071649921928