 البلتاجي قبل مواجهة الأهلي والزمالك: التحكيم الإنجليزي الأسوأ في العالم - بوابة الشروق
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البلتاجي قبل مواجهة الأهلي والزمالك: التحكيم الإنجليزي الأسوأ في العالم

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 6 مارس 2024 - 11:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 مارس 2024 - 11:52 م

قال رضا البلتاجي، الحكم الدولي السابق، إن التحكيم الإنجليزي الأسوأ في العالم، مشيرا إلى أن تقديره للحكام يختلف عن الآخرين.

وأضاف الحكم الدولي السابق رضا البلتاجي في تصريحات لبرنامج على مسئوليتي، أن الحكم لابد ألا يكون ندا للاعب، مشيرا إلى أن اللاعب ليس بحاجة في الدخول للصراع مع اللاعبين داخل الملعب.

يأتي ذلك على خلفية الأقاويل، التي تحدثت عن حكم مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر، وهو البرازيلي، أندرسون، وقوة الجسد للحكم البرازيلي.

وأشار رضا البلتاجي، إلى أنه كان يتوقع أن يتم إسناد تحكيم المباراة إلى الحكم الموريتاني دحان بيده في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار 2023.


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