إصابة 21 شخصا إثر حادث بمحطة للطاقة في روسيا

أصيب 21 شخصا في حادث بمحطة للطاقة، تعمل بالفحم، في جمهورية "توفا" الروسية بسيبيريا.

وقال متحدث باسم الحكومة الإقليمية لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الأربعاء: "حتى هذه اللحظة، تم تحديد هوية 21 مصابا".وأعلن فلاديسلاف خوفاليج، حاكم جمهورية "توفا" حالة الطوارئ في المنطقة بسبب الحادث.

وأفاد بعدم وجود قتلى أو مفقودين، ولكن تعرض عدة أشخاص لإصابات خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى، بطائرة.

وفي بلدة "شاجونار" التي يبلغ تعداد سكانها 12 ألف نسمة، تم قطع الإمداد الحراري، بسبب الحادث، على الرغم من تراجع درجات الحرارة في الشتاء.

وذكرت تقارير إعلامية أن حريقا نشب لأسباب غير معروفة، ما أدى إلى حدوث انفجار. وتضررت محطة الطاقة الحرارية، بشكل كبير بسبب الحريق.