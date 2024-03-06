باحث فرنسي: السيناريو الذي يستشرف وصول الجيش الروسي إلى الحدود البولندية ليس حلما بعيد المنال

برر الباحث الفرنسي جان سيلفستر مونجرينييه، مدير الأبحاث في معهد توماس مور، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إرسال جنود غربيين إلى أوكرانيا، معتبراً أن السيناريو الذي يستشرف وصول الجيش الروسي إلى الحدود البولندية وبحر البلطيق ليس حلمًا بعيد المنال.

وفي ختام المؤتمر الدولي لدعم أوكرانيا، الذي نظم في باريس في 26 فبراير الماضي، قال الرئيس الفرنسي إن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا "لا يمكن استبعاده".

وقال مونجرينييه لصحيفة "لوموند" الفرنسية: "من غير المستغرب أن يتم رفض هذه الفرضية من قبل معظم أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، موضحاً أنه ومع ذلك، فإن تصريحات ماكرون لم تلاقي ترحيباً في الأوساط السياسية الفرنسية التي سارعت إلى وصف وضوح الرئيس الفرنسي وصراحته على أنه يدعو إلى الحرب.

وأشار الباحث الفرنسي إلى أن الادعاء بالقدرة على إيجاد حل تفاوضي مشرف للصراع يتركك عاجزًا عن الكلام، موضحاً أن الصراخ بأننا لا نريد الحرب لا يمكن تجنبه؛ لقد صنف فلاديمير بوتين، لأسباب خاصة به، الغرب على أنه العدو.

وتابع: "من المعروف أن البعض، بدافع الأيديولوجية أو الخوف، تعهدوا بالولاء لموسكو"، مضيفاً: "دعهم يقولون ذلك ويقبلوا عواقب اختياراتهم"، في إشارة إلى اليمين المتطرف الفرنسي.

وأضاف أن استعباد الكتلة السوفييتية بالأمس، والواقع المعاصر للهيمنة الروسية في المناطق المحتلة من أوكرانيا، ولا سيما في بوتشا، يعطي فكرة عن المصير الذي ينتظر "الدول الشقيقة".

وأشار الباحث الفرنسي إلى أن الحقيقة أن احتمال نشوب حرب بين أوروبا وروسيا يطارد عقول الناس، ذاكرا أن السويد والمملكة المتحدة وفنلندا وبولندا ودول البلطيق يطرحون هذا الاحتمال.. متسائلاً: "فلماذا تتجاهلها فرنسا؟ لماذا الخوف من الكلمات وعدم تبني التحالف مع أوكرانيا؟.

وتابع: "نحن في صراع مع روسيا منذ عامين بالفعل؛ فلاديمير بوتين وشعبه يهاجمونه باستمرار، ورغم أن الجيش الروسي تعرض للاختبارات القاسية، إلا أنه صمد وعزز بالرجال والذخيرة والمعدات".

وقال إن روسيا مدعومة باقتصاد الحرب الذي ينتج الآن قذائف وصواريخ من العيار الكبير أكبر بكثير من جميع الدول الأوروبي، ويبلغ عدد احتياطياته القابل للتعبئة ملايين الرجال.

ووفقاً للباحث الفرنسي فإن هذا الجيش الروسي الضخم يواجه خطوط الدفاع الأوكرانية، لكن السيناريو الذي يستشرف وصول الجيش الروسي إلى الحدود البولندية وبحر البلطيق ليس حلمًا بعيد المنال.

وتابع: "مع ذلك فمن سوء فهم النظام الروسي أن يتصور أنه سوف يتردد في مهاجمة أوروبا، ما دام يشعر بالضعف وضعيف الإرادة".