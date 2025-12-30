إندونيسيا ترسل ألف مولد كهرباء إلى قرى إقليم آتشيه المنكوبة بالكارثة

قامت وزارة الطاقة والموارد المعدنية في إندونيسيا، بتوزيع نحو ألف مولد كهرباء بقدرات تتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف فولت أمبير على 224 قرية متضررة من الكوارث وغير متصلة بالشبكة في إقليم أتشيه.

وقال المتحدث باسم مركز آتشيه للتعامل مع الفيضانات والانهيارات الأرضية مارت علم الدين في باندا آتشيه عاصمة إقليم أتشيه، اليوم الثلاثاء، إنه تم منح الأولوية لتوزيع المولدات للقرى التي انقطعت إمدادات الكهرباء بها بسبب الكارثة، وكذلك تلك التي لم ترتبط بعد بشركة الكهرباء الحكومية.

ويجري نشر المولدات وتوزيعها من مراكز الإجلاء التي تفتقر حاليا إلى الكهرباء. وأوضح المتحدث أن كل وحدة يمكنها توفير الكهرباء لملجأ واحد ونحو 10 منازل مجاورة.

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة والموارد المعدنية بهليل لاهاداليا، إن إدارته أرسلت ألف مولد كهربائي و3 آلاف موقد للطهي لمساعدة ضحايا الكوارث في جميع أنحاء سومطرة.