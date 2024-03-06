إنريكي يلمح لإمكانية رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

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ألمح الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، إلى إمكانية رحيل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عن النادي العاصمي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد مبابي مع ناديه سان جيرمان في الصيف القادم، ويحق للمهاجم الفرنسي الانتقال لأي نادٍ مجانًا.

وقال إنريكي في تصريحات تليفزيونية: «يبدو أن المستقبل القريب لـ مبابي لن يكون هنا، لذلك سيتعين علينا تجربة تكتيكات مع لاعبين آخرين».

وفي سياق متصل، تأهل فريق سان جيرمان إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تخطيه عقبة ريال سوسيداد مساء الثلاثاء.