العشائر الفلسطينية: دعوات الاحتلال لنقوم بدور الوسيط في غزة مرفوضة ومشبوهة

أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بموقف العشائر في قطاع غزة بعد التعاطي مع الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

جاءت إشادة اشتيه خلال اجتماع مجلس الوزراء فى رام الله، حيث أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن موقف العشائر كان واضحا ومميزا في رفض التعاون مع دعوات الاحتلال الإسرائيلي القيام بدور الوسيط في اليوم التالي للحرب على غزة.

وكانت الهيئة العليا لشئون العشائر في قطاع غزة، رفضت رفضاً قاطعاً محاولات الاحتلال الاسرائيلي التعامل مع العشائر بأي شكل من الأشكال في قطاع غزة.

من جانبه، أكد عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر في قطاع غزة، رفض العشائر القاطع لكل محاولات الاحتلال في التواصل أو التعامل بأي شكل من الأشكال في قطاع غزة.

وقال المصري، في تصريحات صحفية، إن محاولات الاحتلال مرفوضة ومشبوهة، وتسعى إلى خلق الفتنة والبلبلة في المجتمع الفلسطيني.

ونوه المصري بأن الهيئة العليا لشئون العشائر في قطاع غزة هي مكون مجتمعي وطني وتقف على مسافة واحدة من كل أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية.

وأكد المصري أن العشائر الفلسطينية ليست بديلا للفصائل الفلسطينية وإنما هي رديف كفاحي لكل قوى الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الجهات المعنية في إدارة شؤون القطاع والضفة الغربية هي الحكومة الفلسطينية وأن ترتيب البيت الفلسطيني هو شأن فلسطيني محض.

كما شدد مفوض العشائر الفلسطينية في غزة، على وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة القدس الشرقية و الضفة الغربية و قطاع غزة و ذلك على حدود الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧، مشددا علي أن الحل الوحيد هو رحيل الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في الحرية والدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح أن المكان الطبيعي لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين لنتنياهو هو المحكمة الجنائية الدولية هو و أركان عصابات من مجرمي الحرب، مضيفاً أن الشعب الفلسطيني قادر على إفشال كل مخططات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: "العشائر في قطاع غزة ستبقى صمام أمان لنسيجنا المجتمعي ومشروعنا الوطني حتى زوال الاحتلال واستعادة حقوقنا المشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

جدير بالذكر أن الهيئة العليا لشئون العشائر قد طالبت على الدوام بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية من الكل الفلسطيني والتحضير لانتخابات عامة.