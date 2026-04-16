هآرتس: الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف إطلاق النار الليلة في لبنان

قالت صحيفة «هآرتس» العبرية، مساء الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لوقف إطلاق النار الليلة في لبنان.

وأضافت في تقرير لها، أن التعليمات صدرت للقوات الميدانية خلال الساعات الماضية، بالاستعداد لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين السابعة مساء ومنتصف الليل (بالتوقيت المحلي).

وقبل قليل، تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، شكره فيه على الجهود التي تقوم بها واشنطن، من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، ودعمها على المستويات كافة.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس، أكد روبيو، خلال الاتصال، استمراره بالمساعي القائمة للوصول إلى وقف لإطلاق النار؛ تمهيدًا لإحلال السلام والأمن والاستقرار في لبنان، مؤكدًا دعمه وتقديره لمواقف الرئيس عون.

وقالت سفيرة بيروت لدى واشنطن ندى معوّض، إن الاتصال بين الرئيس اللبناني جوزاف عون، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو «كان ثنائيًا فقط»، في إشارة إلى أنه لم يتضمن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت في تصريحات لقناة «MTV» اللبنانية، مساء الخميس: «روبيو أجرى اتصالًا بالرئيس عون، وكان جيدًا جدًا، ويُعدّ مؤشرًا قويًّا على اهتمام الوزير الوثيق بالملف اللبناني».

من جانبها، أفادت قناة «LBC» اللبنانية، بأن عون أبلغ روبيو بأنه لن يتحدث إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر مسئولان لبنانيان لـ«رويترز»، أن سفارة بيروت في واشنطن أبلغت الإدارة الأمريكية بأن الرئيس عون، لن يتحدث مع نتنياهو.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قادة لبنان وإسرائيل سيتحدثون اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ عقود.

وكتب ترامب على منصة «تروث سوشيال» أنه «يسعى إلى إيجاد متنفس مؤقت» بين إسرائيل ولبنان.

وقال في المنشور قبل منتصف ليل أمس الأربعاء بتوقيت واشنطن: «مر وقت طويل منذ أن تحدث زعيما البلدين، نحو 34 عاما. وسيحدث ذلك غدا». ولم يكشف عن تفاصيل إضافية.