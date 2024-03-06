تشهد مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، إقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل البطولة الدولية للبرمجة في دورتيها السادسة والأربعون والسابعة والأربعون وذلك خلال الفترة من 14 إلى 18 إبريل 2024 والتي ستقام بالدينة.

يعقد المؤتمر بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

وقالت محافظة الأقصر، إن البطولة تعد أكبر وأقدم مسابقة برمجة للجامعات على مستوى العالم ويتم إقامتها منذ عام 1977 ومقرها الرئيسي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت أن البطولة يشارك فيها كل عام ما يقرب من 75 ألف طالب وطالبة من 111 دولة مختلفة، وتتم التصفيات على عدة مراحل للوصول إلى التصفيات النهائية، وتم اختيار أفضل 300 فريق من 20 الف فريق مشارك هذا العام.

وأشارت إلى أن البطولة ستستضيف هذا العام ما يقرب من 2500 فرد من 111 دولة منهم طلاب وأعضاء هيئة تدريس ورؤساء جامعات، بالإضافة إلى رؤساء كبريات الشركات الصناعية للبرمجة العالمية مثل هواوي وميكروسوفت وجيتبرينز.

ونوهت إلى أنه سيتم على هامش البطولة تنظيم العديد من الرحلات السياحية الترفيهية و الثقافية للمشاركين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات للمزارات السياحية المختلفة، والتى سيترتب عليها الترويج للشركات السياحية بمختلف قطاعاتها وشركات الطيران.