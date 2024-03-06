فيديو لمرتزقة أوكرانيين يقاتلون في صفوف جيش الاحتلال بقطاع غزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمرتزقة أوكرانيين يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي في غزة.



ويُظهر مقطع الفيديو اثننن من الجنود الأوكرانيين في أحد أحياء مدينة غزة، وذلك بحسب ما نشرته فضائية «الغد».





ذاكرين عندما تحدثنا عن انهيار جيش الاحتلال النازي "الإسرائيلي" أمام ضربة المقاومة في 7 أكتوبر 2023م، ثم جاؤوا بجنود مرتزقة لإنقاذهم وانتشالهم من هزيمتهم.. هؤلاء جنود من أوكرانيا يقاتلون ضمن المرتزقة مع جيش الاحتلال الذي تعرض للانهيار.. pic.twitter.com/jkqdUG7c6X — إسماعيل الثوابتة #غزة (@ismailalthwabta) March 5, 2024



ونشر الفيديو الصحفي الفلسطيني إسماعيل الثوابتة وكتب أدناه: «ذاكرين عندما تحدثنا عن انهيار جيش الاحتلال النازي الإسرائيلي أمام ضربة المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023م، ثم جاؤوا بجنود مرتزقة لإنقاذهم وانتشالهم من هزيمتهم.. هؤلاء جنود من أوكرانيا يقاتلون ضمن المرتزقة مع جيش الاحتلال الذي تعرض للانهيار».



وسبق وأن نفت سفارة أوكرانيا في الأردن هذه التقارير، لكن وسائل إعلام غربية، نشرت تقارير وشهادات عن مشاركة مرتزقة أوروبيين في صفوف الجيش الإسرائيلي في عدوانه على غزة.



والتزمت إسرائيل الصمت بشأن أعداد المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في صفوف جيشها.



ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدوانه الوحشي على قطاع غزة لليوم الـ152.



ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ152 على قطاع غزة.



وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 86 شهيدًا و113 إصابة.



ولفتت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 30 ألفًا و717 شهيدًا، و72 ألفًا و156 إصابة.



ونوهت أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.



وأشارت إلى أن «️الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل 348 كادرًا صحيًا واعتقال 269 آخرين، على رأسهم مدراء مستشفيات بخان يونس وشمال غزة.