ميدو يكشف أسلوب لعب جوميز في مباراة القمة أمام الأهلي

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كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق توقعاته بشأن أسلوب لعب الأبيض في مباراة الأهلي القادمة، المُقرر إقامتها في نهائي كأس مصر في ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جوزيه جوميز مدرب برتغالي، وسيترك الاستحواذ للأهلي في المباراة، وسيلعب بخطة 4-2-3-1".

وأضاف: "جوميز سيكون ذكيًا في ادخار مجهود أحمد فتوح، الذي يحتاج لمتابعة بيرسي تاو، لذا سيبدأ بمصطفى شلبي في مركز الجناح الأيسر".

وتابع: "مصطفى شلبي ستكون أدواره في الطرف فقط، من أجل منح المساحة للاعبي خط الوسط، مع تخفيض مساحات الركض لأحمد فتوح".

وأكمل: "جوزيه جوميز سيلعب بخط دفاع متوسط التأخر، وسيلعب في مساحة تتراوح بين 25 إلى 27 ياردة فقط".

وواصل: "تشكيل فريق الزمالك في مباراة القمة سيتكون من محمد صبحي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي هو مصطفى الزناري وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "في خط الوسط سيتواجد نبيل عماد دونجا وعمر جابر وعبد الله السعيد، أما في الهجوم فسيتواجد أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وناصر منسي أو سيف الدين الجزيري".