خبيرة اقتصادية: أسعار الدولار ستواصل تذبذبها لتتراوح بين 45 و55 جنيها خلال المرحلة المقبلة

توقعت ريهام الدسوقي استشارى الاقتصاد والاستثمار، أن تواصل أسعار الدولار تذبذبها خلال الأيام المقبلة ثم تعاود الهدوء للتتراوح بين 45-55 جنيها.



وأضافت الدسوقي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن البنك المركزي سيعلن مستهدفاته الجديدة للتضخم قريبا، متوقعة أن يواصل معدل التضخم تراجعه بسبب تأثير سنة الأساس، موضحة أن هناك بعض أسعار السلع ستتجه للانخفاض مثل مواد البناء، مستبعدة أن تشهد أسعار المواد الغذائية تراجعا خلال الفترة الحالية وحتى تستقر سوق الصرف نتيجة حلول شهر رمضان.



وأشارت إلى انتظار المستثمرون، لمدة أسبوع أو أسبوعين حتى تستقر أسعار صرف الجنيه، ثم يقيمون جدوى الدخول للسوق المصرية.



وأضافت الدسوقي، أن أهم خطوة حاليا هى تلبية طلبات القطاع الخاص المحلي وطلبات المستثمرين بتحويل أرباحهم، لأن المستثمر الأجنبي سينظر إلى المستثمر المحلي قبل اتخاذ أي قرار.



وأكدت ضرورة التزام الحكومة باتخاذ القرارات المالية وفقا للحسابات الاقتصادية وليس عشوائيا، لافتة إلى أهمية الإصلاحات التى سيتحتم على الحكومة تطبيقها مع تحريك سعر الصرف، لوضع مصر على مسار نمو مستدام.



ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة اليوم، في اجتماع استثنائي له بـ6 نقاط مئوية لتصل أسعار العائد الإيداع والإقراض إلى 27.25%، 28.25%، فيما سمح المركزي بتخفيض سعر صرف الجنيه بنحو 64% لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً ليصل متوسط سعر الصرف إلى 50 جنيهاً لكل دولار في غالبية البنوك.



وهبطت أسعار صرف الجنيه أمام الدولار فى البنوك المحلية، بمتوسط 19.7 جنيه حتى نهاية تعاملات أمس، حيث صعد الدولار فى البنك الأهلى المصري، وبنك مصر بقيمة 18.75 جنيه، ليسجل 49.50 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع، مقارنة بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.