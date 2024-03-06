البنك المركزي: نجري اختبارات حساسية على البنوك قبل أي تغيير في السياسة النقدية

قال طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، إن المهمة الأساسية التي عمل عليها البنك في الفترة الماضية هي ضمان سلامة المراكز المالية للقطاع المصرفي المتمثلة في البنوك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن البنك يُجري اختبارات لقياس مدى تأثير العوامل التي قد تؤثر على البنوك وذلك قبل أي تحرك في السياسة النقدية.

وذكر أن من هذه القرارات سعر الصرف وسعر الفائدة، بجانب عوامل أخرى يتم العمل عليها في قطاع الاستقرار المصرفي من خلال اختبارات الحساسية تفوق حتى معدل سعر الصرف والفائدة.

وأوضح أن اختبارات الحساسية تهدف إلى قياس قدرة البنوك سواء القطاع بأكمله أو كل بنك على حدة، على امتصاص أية صدمات قد تحدث من العوامل الداخلية أو الخارجية.

وأفاد بإجراء اختبارات لكل عامل واختبارات ضغط لكل العوامل مجمعة مع بعضها البعض لقياس أقصى تأثير على القطاع المصرفي.

وقال إن النتائج كان تتغير على مدار الساعة، وقد كانت مُرضية لأبعد حد.

وقرر البنك المركزى، رفع الفائدة 600 نقطة أساس (بنسبة 6%) في اجتماع استثنائى اليوم الأربعاء، كما قرر تحرير سعر الصرف.