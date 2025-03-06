محافظ بورسعيد يعقد لقاءً موسعًا مع النواب لبحث القضايا الخدمية التي تهم المواطنين

عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عدد من القضايا والمشكلات الخدمية التي تهم المواطنين في مختلف أحياء المحافظة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام، واللواء عمرو فكري، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة، من بينها مشكلات الصرف الصحي في حي الزهور، وتحسين خدمات الاتصالات في حي الفيروز، بالإضافة إلى قضايا الصحة، والتعليم، والطرق، والكهرباء في منطقة القابوطي.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لضمان سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على إيجاد حلول جذرية للمشكلات المطروحة، في إطار خطة التنمية المستدامة التي تنتهجها المحافظة.

كما وجّه المحافظ رؤساء الأحياء برفع جميع الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين، لضمان السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مشددًا على أن المحافظة تعمل على تنفيذ خطط تطويرية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.